Dit leerden de 4 stellen écht van het 'Meer tijd voor elkaar'-experiment

In een uniek experiment werden 4 stellen gevraagd om iets te doen wat ooit heel spannend was, maar er nu meestal bij inschiet… elkaar uitkleden. De kledingstukken gingen één voor één uit, wat bijzondere maar soms ook ongemakkelijke situaties opleverde.

Nadat ze elkaar uitgekleed hadden werd de stellen allemaal dezelfde vraag gesteld: ‘’Wanneer hebben jullie voor het laatst de tijd voor elkaar genomen? Dus niet even een vluchtige zoen of een praktisch appje?’’ Deze vraag bleek een reality check: de stellen stonden even stil bij het feit dat ze soms verder bij elkaar vandaan stonden dan ze dachten. Het experiment leverde een indrukwekkende, emotionele video op.

Bekijk hieronder de persoonlijke ervaringen van de stellen na afloop van het unieke experiment.

Video Janet & Ronald

“Dit experiment brengt ons dichter bij elkaar – het voelde onvoorspelbaar terwijl we elkaar zo goed kennen en precies weten wat je onder de kleding bij elkaar aantreft.”

Video Simon & Nicole

“Het allerbelangrijkst in elke relatie is aandacht en daarom zijn we al 32 jaar gelukkig samen.”

Video Greg & Charlotte

“Wij zijn negen jaar samen en het is niet altijd even eenvoudig. Door dit experiment zijn we ons nu wel bewuster van de tijd die we samen doorbrengen.”

Video Alex & Robin

“Het begon ongemakkelijk; we moesten heel erg wennen, en alhoewel het niet zo sexy voelde in het begin was het uiteindelijk heel lief.”

Benieuwd naar de video van het experiment? Klik hier om het unieke experiment te bekijken.