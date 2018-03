Dít meisje wordt nu al getipt als de winnares van The Voice Kids

Gisteren kon het publiek van The Voice Kids genieten van een wel heel spectaculair optreden.

En wel die van de 10-jarige Yosina. Ze wordt nu al getipt als dé winnares van het programma.

Team Marco

Ze veroverde harten met Trijntje Oosterhuis’ ballade Ken Je Mij. Volgens Douwe Bob is de kans zeer groot dat ze ver komt in het programma: “Yosina’s reis bij The Voice Kids zal als een raket gaan.” Uiteindelijk koos Yosina voor coach Marco Borsato. Marco werkte eerder met het meisje en haar vader samen tijdens een concert georganiseerd voor War Child.

Ze krijgt ook online veel lof:

Om te janken zo mooi#TheVoiceKids Ken je mij Meisje is pas tien jaar!

zie https://t.co/V73ca8sI5G pic.twitter.com/vphHRsfEIV — Nienke van ’t Wout (@nienke_com) 23 maart 2018

Omdat Josina met haar 10 jaar de beste versie van ‘Ken Je Mij?’ heeft neergezet! #TheVoiceKids #tvk https://t.co/q5XGQK0wdn — Mavis Therese (@mav__is) 23 maart 2018

Wat een auditie:

Bron: AD. Beeld: Twitter