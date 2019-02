Dít 'pittige' kapsel had Eva Jinek tien jaar geleden nog

Eva Jinek (40) is een succesvolle presentatrice én moeder van zoontje Pax. Ze is niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie.

Sinds Eva vorig jaar in december moeder is geworden, is ze open over hoe het moederschap haar heeft veranderd.

Advertentie

“Ik ben zo’n vrouw geworden die tegen zwangere vrouwen zegt: niets kan je op je bevalling voorbereiden”, liet ze eerder al weten. Pax kwam via een keizersnede ter wereld en borstvoeding geven ging niet vanzelf. Gelukkig hielp haar vriend Dexter haar door die tijd heen. “Hij kwam zelfs bij me zitten tijdens alle nachtelijke voedingen – wanneer de radeloosheid echt toeslaat – om me over mijn rug te aaien. Ik zie ons nog zitten: twee verdwaasde gekken in een joggingbroek op de bank, in het schemerlicht, in stilte. Lamgeslagen door liefde en slaapgebrek.”

In 2008 was Eva voor het eerst op televisie te zien, als presentatrice van het NOS Journaal. Een hele andere tijd. Zó zag Eva er in 2009 nog uit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Brond: AD. Beeld: ANP