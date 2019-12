Geen 'mama' of 'papa': nee, dít waren de eerste woorden van prins Louis

Prins Louis blijkt een nogal grote fan te zijn van The Great British Bake Off (de Britse versie van Heel Holland Bakt). Zijn eerste woordjes waren namelijk niet ‘mama’ of ‘papa’ maar de naam van een beroemde Britse chef uit het programma.

Dat onthult Kate Middleton in de holiday-special van The British Bake Off tijdens een gesprek met chef Mary.

Gefascineerd door gezichten

De kleine Louis is bijna 2 en kan inmiddels ook al praten, zo vertelt Kate. Zijn eerste woordjes? ‘Mary Berry’, aldus Kate. “Eén van Louis’ eerste woorden was Mary, omdat al mijn kookboeken precies op zijn lengte opgeborgen liggen in de keuken,” zo legt Kate uit. “Kinderen zijn erg gefascineerd door gezichten, en die van jou staan op al mijn kookboeken. “Dat is Mary Berry,” zegt hij dan. Hij zou je sowieso herkennen als hij je vandaag zag.”

Handen vol

Kate onthulde begin deze maand al dat het kleine prinsje de nodige aandacht opeist. Tijdens een bezoek aan de zogeheten Peterley Manor Farm in Great Missenden, hielp Kate families met het uitzoeken van een kerstboom en volgens royal deskundige Rebecca English van de Daily Mail was daar een jongetje aanwezig die heel graag de aandacht van Kate wilde. Hij hield zijn handen omhoog en riep de hele tijd: ‘Ik, Ik!’ Kate aaide hem over zijn bol en zei: “Je doet me denken aan mijn kleine Louis, die zegt ook de hele tijd “ik, ik, ik” en hij wil altijd en overal met me mee.”

Hieronder kun je een fragment zien uit A Berry Royal Christmas waarin de royals lekker aan het bakken zijn:

Dit bericht bekijken op Instagram It’s getting very competitive in the kitchen… #ABerryRoyalChristmas Een bericht gedeeld door Kensington Palace (@kensingtonroyal) op 16 Dec 2019 om 11:30 (PST)

Bron: Vogue, Instagram. Beeld: ANP