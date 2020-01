Dít werd er dus gezegd tijdens de ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine

De vermeende ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine is al wekenlang hét gesprek van de dag. Toch was het tot nu toe gissen waar de ruzie nu precies over ging. Vrijdagavond tijdens de battles werd er echter voor het eerst een gedeelte van de ruzie uitgezonden in ‘The Voice of Holland’.

De twee blijken het niet eens met elkaar te zijn en dat laat vooral Anouk duidelijk merken.

Bijzondere battle

Het begint allemaal met de strijd tussen de talenten van Ali B, namelijk Dalo, Corleone en Nigel Sean. De mannen zijn alle drie rappers en mochten voor hun optredens zelfs hun eigen songtekst schrijven. “Het gaat niet alleen om hen. Het is een battle op zich, waarin ik het opneem voor ons genre”, laat Ali voorafgaand het optreden weten. “Ik hoop vandaag een paar harten te winnen voor rapmuziek, maar dan moeten ze het wel goed doen.”

Opvallend antwoord

Het publiek en ook Anouk is razend enthousiast over het optreden. “Ik vind het te gek wat jullie hebben gedaan. Het is zo’n verademing voor dit programma”, zo laat de zangeres weten. Wanneer Lil’ Kleine wordt gevraagd naar zijn mening, geeft hij een nogal opvallend antwoord. “Ik vond het grappig, maar ik heb er niet echt een mening over. Ik weet niet wie ik de beste vond”, zo zegt hij.

Anouk in de aanval

Ali kiest uiteindelijk voor Corleone, maar Anouk blijkt nog niet klaar te zijn met Lil’ Kleine. Het feit dat Lil’ Kleine als rapper zijnde zich zo stil houdt, bevalt haar niet. “Het verbaast me wel, dat jij niks zegt”, aldus de zangeres. “Zij zijn juist hier omdat jij hier zit. Niet voor deze oude taart.” Lil’ Kleine is het daar niet mee eens. “Als je mijn mening wil, dan zal ik je zeggen dat ik het écht heel slecht vond”, reageert hij bits. “Je zit hier toch om een mening te geven?”, antwoordt Anouk daarna. Maar dat doet de rapper liever niet. “Als ik hier mijn mening geef, is dat niet heel fijn voor ze”, zegt hij. “Dat doe ik liever niet.”

Mening horen

Zijn antwoord schiet bij Anouk in het verkeerde keelgat. Volgens haar doen de kandidaten juist mee om te horen hoe ze het doen. “Ik heb ook vaak een mening die niet prettig is, maar dat maakt toch niet uit?” Volgens de rapper wel. “Dat doe ik liever niet”, zegt hij. De ruzie tussen de twee zou uiteindelijk achter de schermen zijn doorgegaan, maar daar zien we niks van.

Nieuwsgierig naar het veelbesproken fragment? Kijk het hier terug.

