Dit wist je nog niet over het ruige verleden van Dieuwertje Blok

Het is weer zo ver: Het sinterklaasjournaal neemt ons vanaf maandagavond weer mee met alle avonturen van Sint en Piet. Onder leiding van de altijd zo lieve Dieuwertje Blok.

Alleen bleek zij zeker niet altijd zo zoet te zijn geweest.

Drugsgebruik

“Ik probeerde alles wat God verboden heeft”, vertelde ze een aantal jaren geleden aan Peter van der Vorst in het programma Van der Vorst Ziet Sterren. En daarmee bedoelt ze ook echt álles. Behalve heroïne dan. “Maar de rest wel allemaal. LSD, speed…”

Dag gymnasium

De ogenschijnlijk zo brave Dieuwertje moest vanwege haar drugsgebruik zelfs van haar studieniveau afstappen. Na het halen van 12 onvoldoendes, moest ze blijven zitten en kon ze uiteindelijk het gymnasium gedag zeggen.

Absoluut niet braaf

Dieuwertje Blok is nou niet de eerste persoon waar je waarschijnlijk aan denkt bij het horen van deze verhalen. “Blijkbaar heb ik een brave uitstraling”, vertelde ze aan Van der Vorst. “Maar daar kun je je in vergissen. Ik was absoluut niet braaf.”

Van dat ruige verleden is inmiddels geen spoortje meer te bekennen bij de zachtaardige Sinterklaasjournaal-presentatrice.

Bron: de Telegraaf. Beeld: ANP.