Dít wist je nog niet over Sarah van WIDM

De 32-jarige Sarah Chronis kunnen we kennen van de film Zwaar Verliefd en de serie Meiden van de Herengracht. Nu schittert ze in Wie is de Mol, maar Sarah stond al véél eerder in de spotlights.

De Amsterdamse Sarah deed de toneelacademie in Maastricht. Tijdens haar opleiding sleepte Sarah haar eerste acteerklussen binnen, maar met op de bühne staan had ze al wat ervaring.

Kinderen voor Kinderen

In 1997, toen Sarah 11 jaar oud was, deed ze namelijk mee met Kinderen voor Kinderen. Ze zong het liedje Het Leven Duurt een Leven Lang. Kennen we het liedje nog?

Klik hier om de 11-jarige Sarah in actie te zien. Smelt!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Brunopress, AVROTROS