Dít wordt de nieuwe presentatrice van 'The Voice Of Holland'

Nu Wendy van Dijk de overstap van RTL naar SBS6 heeft gemaakt, moest er ook een nieuwe presentatrice voor The Voice Of Holland komen. Wie dit gaat doen, is zojuist bekendgemaakt.

Sommigen verwachtten het misschien al, maar niemand minder dan Chantal Janzen gaat de talentenshow presenteren. Natuurlijk samen met Martijn Krabbé.

‘‘Ik verheug me erop om dit mooie programma samen met Mr The Voice-Martijn Krabbé te gaan doen”, laat Chantal weten via de Instagram van AndC. ‘‘Ik zit op de vrijdagen ook al achter de receptie bij RTL, dus het sluit mooi aan met de liveshows die dag. Nu zoek ik alleen nog iets voor de dinsdagochtend.” Chantal zal in november beginnen met haar nieuwe job.

Bron: Instagram. Beeld: ANP