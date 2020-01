Dit wordt misschien wel het populairste kledingstuk van 2020

Kledingstukken die je aantrekt zonder er al te lang na over na te hoeven denken, zijn de fijnste kledingstukken. Goed nieuws: een van de belangrijkste modetrends van 2020 valt precies in die categorie.

Dat is namelijk de blauwe blouse. En ja, dit kledingstuk is net zo simpel als het klinkt. Tijdens de afgelopen modeweken werd de blouse al veelvuldig gezien aan het lijf van allerhande modieuze types – en dan weet je het wel.

Nonchalant en chic

Het fijne van deze trend is dat je geen ingewikkelde combinaties hoeft te maken. De blauwe blouse kan met alles. Nonchalant over een jurkje, chic met een pantalon of lekker casual met een grijze of donkere jeans. Je kunt hem hoog dichtknopen of juist een extra knoopje openlaten als je gaat voor een wat sexyer effect. Met opgerolde mouwen wordt de blouse wat stoerder, lange mouwen die tot net iets over je hand vallen zijn juist chic.

Dit bericht bekijken op Instagram Fresh and crisp! Een bericht gedeeld door Grece Ghanem (@greceghanem) op 5 Okt 2019 om 12:03 (PDT)

Kortom: met zo’n blouse kun je niet de mist in gaan. En als je hem zelf nog niet in de kast hebt, is de kans groot dat in de kast van je man nog wel een exemplaar hangt.

Is dat allebei niet het geval? Dan hebben wij hier alvast een selectie blauwe bloezen gemaakt waarin je zeker gezien wil worden.

(En dan nog een geheime tip: check de mannenafdeling van Hema. Hier vind je voor amper twee tientjes de beste overhemden.)

Bron: Whowhatwear.com. Beeld: iStock/Instagram