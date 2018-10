Rug tegen rug of lepeltje-lepeltje? Dit zegt je slaaphouding over je relatie

Elk stel brengt de nacht in een andere houding door. Liggen jullie met de ruggen naar elkaar of juist volledig in elkaar verstrengeld? Dít zegt het volgens een relatie-expert over jullie relatie.

Hoofd op de borst van de ander

“Dit is de meest beschermende slaappositie. Het toont aan dat je je veilig voelt in de armen van de ander. Koppels die op deze manier slapen, zien elkaar echt als steun en toeverlaat en voelen zich gesteund door elkaar”, legt relatie-expert Jane Greer uit in Women’s Health Magazine.

"Dit is de meest beschermende slaappositie. Het toont aan dat je je veilig voelt in de armen van de ander. Koppels die op deze manier slapen, zien elkaar echt als steun en toeverlaat en voelen zich gesteund door elkaar", legt relatie-expert Jane Greer uit in Women's Health Magazine.

“De rug-tegen-rugpositie toont aan dat jullie als stel veel respect voor elkaar hebben. Jullie geven elkaar de ruimte en jullie voelen je ook comfortabel als jullie niet bij elkaar zijn.”

"De rug-tegen-rugpositie toont aan dat jullie als stel veel respect voor elkaar hebben. Jullie geven elkaar de ruimte en jullie voelen je ook comfortabel als jullie niet bij elkaar zijn."

“Vallen je partner en jij altijd innig verstrengeld in slaap? Dan lijken jullie erg op elkaar en nemen jullie elkaars gewoontes over. Koppels die in deze slaaphouding de nacht doorbrengen, doen vaak dingen samen en vinden dezelfde dingen leuk.”

"Vallen je partner en jij altijd innig verstrengeld in slaap? Dan lijken jullie erg op elkaar en nemen jullie elkaars gewoontes over. Koppels die in deze slaaphouding de nacht doorbrengen, doen vaak dingen samen en vinden dezelfde dingen leuk."

“Als je de hand van je partner vasthoudt terwijl je slaapt, wil dat zeggen dat je voor altijd verbonden wil blijven met je partner.”

"Als je de hand van je partner vasthoudt terwijl je slaapt, wil dat zeggen dat je voor altijd verbonden wil blijven met je partner."

“Liggen jij en je partner juist heel ver uit elkaar tijdens het slapen? Op zich geen probleem als jullie dat altijd doen. Dat is een teken van vertrouwen in de relatie en elkaar veel ruimte gunnen. Sliepen jullie eerst juist wél dicht tegen elkaar aan en is je partner kortgeleden ver van je af gaan liggen? Dat kan wijzen op relatieproblemen en een teken dat je wederhelft geen zin heeft in fysieke aanraking.”

"Liggen jij en je partner juist heel ver uit elkaar tijdens het slapen? Op zich geen probleem als jullie dat altijd doen. Dat is een teken van vertrouwen in de relatie en elkaar veel ruimte gunnen. Sliepen jullie eerst juist wél dicht tegen elkaar aan en is je partner kortgeleden ver van je af gaan liggen? Dat kan wijzen op relatieproblemen en een teken dat je wederhelft geen zin heeft in fysieke aanraking."

Greer: “Als jullie met de benen in elkaar verstrengeld liggen, geven jullie elkaar veel ruimte en vrijheid, maar verlangen jullie aan de andere kant naar meer connectie met elkaar.”

Greer: "Als jullie met de benen in elkaar verstrengeld liggen, geven jullie elkaar veel ruimte en vrijheid, maar verlangen jullie aan de andere kant naar meer connectie met elkaar."

En tot slot: “Vind je het fijn om met je arm op de rug van je partner in slaap te vallen? Dat wil eigenlijk zeggen: ‘Ik steun je’,” aldus de relatie-expert.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock