Dit zijn de 10 allerbeste live optredens van The Voice of Holland ooit

We genieten al jaren van fantastische optredens uit The Voice of Holland en natuurlijk ook van de ‘momentjes’ (zoals de onvergetelijke nip slip) en Anouks snoeiharde opmerkingen. We zitten momenteel middenin de liveshows, maar: wat zijn nu de beste liveoptredens van de afgelopen jaren?

10. Jennie Lena – I’ll Be There

Haar auditie – waarin ze Who’s Loving You zong – ging hartstikke viral en Jennie Lena stelde ook in The Liveshows niet teleur. Absoluut niet zelfs! Ze maakte indruk met haar vrolijke versie van Mariah Careys I’ll Be There.

Advertentie

9. Ben Saunders – If You Don’t Know Me By Now

Natúúrlijk mag Ben Saunders niet ontbreken in een Voice-lijstje en daarom pakken we zijn live-vertolking van If You Don’t Know Me By Now er graag bij. We zijn zijn superauditie in het eerste Voice-seizoen nog lang niet vergeten. Ben ging viral in een tijd dat het woord nog niet eens bestond!



8. Pleun Bierbooms en Waylon – From This Moment

Net als bij Ben Saunders hoor je ook van deze winnaar niets meer… Pleun won het 2017-seizoen en zette in de finale een paar geweldige performances neer. Samen met coach Waylon deed ze ook nog even een prachtige ballade: From This Moment van Shania Twain.

7. Dwight Dissels – I Won’t Give Up

De man met de hemelse stem en de superzuivere uithalen. Hij waagde zich in de tweede liveshow van zijn seizoen aan de hitballade van Jason Mraz. Vooral ook zo goed door de discussie die hierna losbarstte. Waylon vond het maar niets en coach Ali gaf een 10!



6. O’G3NE – Change Will Come

Lisa, Amy en Shelley kennen we nu vooral van het Eurovisiesongfestival 2017, waarin de meidengroep het… ja, redelijk deed met een elfde plek. Hiervoor braken ze snel door na hun deelname aan The Voice. Deze versie van Change Will Come kwam nog vóórdat ze uiteindelijk wonnen in de finale.



5. Marco Borsato met Maan – Voorbij

Maan bewijst (net als O’G3NE overigens) dat je na The Voice niet per se in een zwart gat van vergetelheid hoeft te vallen. Kiezen uit één van haar liveoptredens is best moeilijk, maar dan gaan we toch voor haar duet met coach Marco uit de finale. Lekker janken!

4. Romy Monteiro – I Will Always Love You

Op 1:16 bewijst de toen nog niet zo bekende Romy Monteiro met een power-uithaal van jewelste waarom ze nu zo’n grote musicalster is. Fan-tas-tisch!

3. Shirma Rouse – End Of The Road

Bewees vóór haar deelname aan The Voice in 2013 natuurlijk al dat ze de sterren van de hemel kon zingen. Zo was ze jarenlang achtergrondzangeres voor Anouk. Met dit spetterende optreden in de liveshow bewees ze voor eens en voor altijd dat ze prima op eigen benen kan staan. Genieten!

2. Jim van der Zee – Vincent

Al vanaf de eerste liveshow wist alles en iedereen het eigenlijk al zeker: die Jim, die gaat gewoon winnen. Zijn sublieme vertolking van Don McLeans Vincent maakte hem meteen tot topfavoriet van het seizoen.

1. Kimberly – Earth Song

Om één of andere onbegrijpelijke reden belandde Kimberly niet in de finale vorig seizoen. Hoe het ook komt (volgens Anouk omdat Nederlanders een idioot volk zijn), haar versie van Earth Song blies iedereen omver. Om bij Anouk te blijven: “Het is bizar goed!”

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in februari.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Superguide. Beeld: Superguide