Dít zijn de concurrenten van Glennis Grace in de finale van America’s Got Talent

Vanavond is het dan eindelijk zo ver: onze eigen Glennis Grace staat in de finale van America’s Got Talent en zal het daarin opnemen tegen negen andere acts. Wie dit zijn? Hier even een kort voorstelrondje.

Hoewel de finale vandaag op 18 september zal plaatsvinden, wordt pas de dag erna de winnaar bekendgemaakt. We moeten dus nog even geduld hebben, maar één ding is zeker: de concurrentie is groot!

Daniel Emmet

Daniel is een man van vele talenten. Hij kan eigenlijk elk muziekgenre aan: zo zingt hij opera, maar ook popliedjes. Wat dat betreft heeft hij dan ook zeker een streepje voor op de andere kandidaten. Het geven van een show in Las Vegas – een van de hoofdprijzen – zal voor hem voelen als een thuiswedstrijd: hij woont hier namelijk al sinds zijn vijftiende.

Courtney Hadwin

De 13-jarige Courtney lijkt misschien een verlegen en ingetogen meisje, maar zodra ze het op het podium staat ondergaat ze een heuse transformatie. Courtney is absoluut één van de publieksfavorieten. Ze speelde eerder al in musicals en deed mee aan The Voice Kids in Engeland.

Shin Lim

Shin Lim heeft eigenlijk wel wat weg van onze eigen Hans Klok. Hij betovert de jury met zijn kaarttrucs en heeft ook nog eens dezelfde wapperende haren.

Micheal Ketterer

Michael heeft al één grote voorsprong op de andere kandidaten: het is hem namelijk gelukt om Simon Cowell tijdens de liveshows te laten huilen. Hij heeft een prachtige stem maar heeft daar tot nu toe weinig mee gedaan. Hij werkt als kinderverpleegkundige en heeft zelf maar liefst zes kinderen.

Brian King Joseph

Volgens Simon Cowell is Brian een hele grote kanshebber: hij speelt prachtig op zijn elektronische viool en zijn optredens zijn enorm Amerikaans met veel special effects, lichten en spannende muziek.

Vicki Barbolak

Vicki kan ontzettend komisch vertellen over haar vele huwelijken, wijn én het hebben van kinderen. Ze heeft regelmatig de lachers op haar hand en haar humor is ontzettend ontwapenend.

Samuel J.Comroe

Samuel heeft Gilles de la Tourette, een ziekte waardoor je last hebt van mega veel tics op een dag. Toch merk je hier tijdens zijn act weinig van. Hij kan net als Vicki ontzettend grappig vertellen en is dan ook haar grote concurrent.

Zurcaroh

De acts van de acrobatiekgroep Zurcaroh zijn elke keer weer mega spannend. Ze kunnen prachtig dansen, maken indrukwekkende menselijke torens en springen van grote hoogtes af. Het is hun grote droom om ooit in Las Vegas te staan, dus wie weet!

Duo Transcend

Het getrouwde duo Transcend voert samen acts uit die levensgevaarlijk zijn. Van skaten door vuur en geblinddoekt op grote hoogtes staan: het kan ze niet gek genoeg zijn!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty