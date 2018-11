Dít zijn de favoriete parfums van Kate en Meghan

Sinds Kate Middleton en Meghan Markle zijn toegetreden tot het koninklijke huis, wil iedereen alles van ze weten. Van hun kleding, make-up en kapsels: niets blijft onbesproken. En nu kun je weer één stapje dichterbij de royals zijn, want we weten nu ook hoe Kate en Meghan ruiken.

Zo blijken de twee allebei groot fan te zijn van het Britse merk Jo Malone.

Geurkaarsen

Kate is vooral fan van de geurkaarsen van dit merk. Zo liet ze tijdens haar bruiloft in 2011 kaarsen in de geur Orange Blossom aansteken, waardoor de zaal van het Westminister Abbey de hele dag naar deze specifieke geur rook. Sindsdien zijn de geurkaarsen van Jo Malone erg in trek bij bruidjes.

Lievelingsparfum

Als parfum droeg Kate White Gardenia Petals van het merk Illumium op haar grote dag. Kort nadat Clarence House dit nieuws bevestigde, steeg dit merk direct in populariteit en tot op de dag van vandaag is de geur lastig te krijgen.

Nooit de deur uit zonder

Ook Meghan houdt van parfum. Zo zei ze onlangs tegen Express: “Ik ben gek op parfum. Als ik per ongeluk een keer de deur uit ga zonder parfum op, dan ga ik direct terug, om alsnog parfum op te doen”.

Favorieten

Meghan heeft dan ook een grote collectie aan parfum. Ze wisselt deze geuren veel af. Haar lievelingsparfum is Cote d’Azur Eau de Parfum van Oribe. Daarnaast is de geur Wild Bluebell van Jo Malone een van haar favorieten.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hello Magazine. Beeld: Getty