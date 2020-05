Dít bedrag zijn prins Harry en Meghan per dag kwijt aan beveiliging

Prins Harry en Meghan Markle zijn inmiddels niet meer woonachtig in Engeland, maar wonen inmiddels in Amerika. Hoewel ze daar een stuk minder last hebben van de Britse pers, leggen ze alsnog een flink bedrag per dag neer voor de beveiliging.

Na hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk woonden ze enige tijd in Canada, maar daar voelden zij zich niet welkom.

Beveiligingskosten

Per dag zijn Harry en zijn vrouw behoorlijk wat geld kwijt aan beveiligingskosten, namelijk zo’n 8.000 euro per dag. Dat meldden bronnen tegen de Britse krant Sunday Mirror. De beveiliging zou worden uitgevoerd door een bedrijf uit het topsegment van de sector dat ook de topman van Amazon, Jeff Bezos, zou beveiligen.