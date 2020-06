Dít zou de reden zijn van de relatiebreuk tussen Rachel Hazes en Mike

Dinsdagavond liet het management van Rachel Hazes aan RTL Boulevard weten dat de relatie tussen haar en Mike op de klippen is gelopen. Over de reden van de relatiebreuk werd echter met geen woord gerept. Aan Story laat Rachel nu alsnog weten waarom de twee uit elkaar zijn gegaan.

Volgens Rachel was het een heel moeilijke keuze. “Het gaat me zo aan het hart. Laat ik beginnen te zeggen dat Mike de liefste man is die ik in jaren heb gekend. Maar het werkte gewoon niet tussen ons.”

Drukke agenda

Daarnaast heeft Rachel het naar eigen zeggen de laatste tijd enorm druk gehad, wat natuurlijk ook niet echt mee heeft geholpen. “Zelf ben ik de laatste maanden ontzettend druk met van alles. Of het nu gaat om de musical waar we weer mee bezig zijn, de Holland Zingt Hazes-concerten, mijn tweede boek dat ik aan het schrijven ben… Mijn agenda loopt over en je kunt mij uittekenen met mijn telefoon aan mijn oor.”

Relatietest in Spanje

Opvallend genoeg vertelde Rachel slechts een paar weken geleden nog over de ‘relatietest’ die zij en Mike hadden doorstaan. Toen ze een tijdje bij de familie Kluivert in Barcelona woonde aan het begin van de coronacrisis, kwam ook haar nieuwe liefde mee naar Spanje. “Mike was natuurlijk met me mee”, zo vertelde in Story. “Hij is wel voor zijn werk nog een paar keer op en naar Nederland geweest.”

“Dubbel en dwars geslaagd”

“Inderdaad, samen in quarantaine is een behoorlijk relatietest maar daar zijn we dubbel en dwars voor geslaagd. Hij is nog steeds heel lief voor me. Dat is hem natuurlijk geraden ook, anders zet ik hem meteen de deur uit, haha!” sloot ze af.

Waarom André Hazes nog niet op één knie is gegaan voor Monique Westenberg:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress