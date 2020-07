Kijk jij ook reikhalzend uit naar het extra seizoen van ‘Wie is de mol?’? Dan hebben wij goed nieuws voor je: we kunnen je namelijk al verklappen welke kandidaten waarschijnlijk mee zullen doen.

Volgens de Telegraaf gaat het extra seizoen een ‘allstar-seizoen’ worden met de leukste kandidaten van de afgelopen seizoenen.

Advertentie

Nikkie de Jager

En iemand die dan niet mag ontbreken, is natuurlijk Nikkie de Jager. De kans dat zij in het extra seizoen te zien zal zijn, is erg groot. De regisseur van het programma Rick McCullough plaatste onlangs op Instagram een foto waarop hij samen met Nikkie te zien is tijdens de opnames. De foto is inmiddels alweer verwijderd, maar de hint is veel mensen niet ontgaan.