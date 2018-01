Diva Marjan laadt de achterbak van haar Rolls-Royce vól cadeaus voor arm gezin

De Eindhovense modediva Marjan Strijbosch is na haar deelname aan het SBS6-programma Steenrijk en Straatarm met haar Rolls-Royce vol cadeaus naar Etten-Leur gereden. In het programma (waarin een arm en rijk huishouden een week van huis en budget ruilen), werd de mode-miljonair met haar neus op de harde feiten gedrukt, vertelde ze geëmotioneerd. “Ik weet nu wat ze missen.” Marjan en haar nieuwbakken echtgenoot Gerhard Lankamp wisselden van plek en portemonnee met de familie Gadir uit Etten-Leur, die in de schuldsanering zit. Dat betekende voor Marjan en Gerhard rondkomen van 50 euro per week, waar ze het zelf met zo’n 2200 euro per week (!) doen. “Ik heb €50,- normaal al uitgegeven als ik een vuist naar buiten steek”, zei ze daarover.

Diva Marjan Strijbosch vult kofferbak Rolls-Royce met cadeaus https://t.co/Akaqo6QzVc pic.twitter.com/gA2sdS70lI — Eindhovens Dagblad (@EDtvnl) 5 januari 2018

Na 7 zware dagen wist Marjan precies wat het gezin allemaal tekort komt. En dus reed ze aan het eind van de week met een volgepakte auto naar Etten-Leur. Zogenaamd om gezellig de 6e verjaardag van dochter Monisha te komen vieren, maar eigenlijk om een enorme berg spullen langs te brengen.

Rolls-Royce

Voor het gemak pakte ze maar de Rolls, want al die cadeaus pasten niet in de Jaguar: “Dekbedden en kussens van ganzendons, pannen, jurkjes voor Monisha en een goeie boxspring.” Vooral die laatste was hard nodig: Hanneke is 31 en heeft nu al een versleten rug, omdat ze altijd op een slechte matras lag. Het nieuwe bed was zo groot dat het niet door de voordeur kon.

De familie Gadir was met stomheid geslagen, maar hartstikke blij: Monisha voelde zich een prinses in de nieuwe jurk en de kat nestelde zich zowaar in het door Strijbosch zelf genaaide kattenmandje – in pantermotief mét strik.

Ook Twitter was natuurlijk vol lof over Marjan & Gerhard.

Wat een heerlijke geweldige mensen Marjan Strijbosch en Gerard Lankamp. #straatarmsteenrijk pic.twitter.com/UUoqmON3NS — Frunzel (@Frunzel) 27 december 2017

Kijk hier de hele aflevering terug…

Bron: AD, Linda., ED. Beeld: Brunopress

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.