Déze dj gaat nu samen met Mattie de ochtendshow maken

Mattie werkt nog altijd als radio-dj bij Qmusic.

Ook na de zakelijke en pijnlijke breuk met zijn vriend Wietze, gaat Mattie verder met de ochtendshow. Hij krijgt nu versterking van een nieuwe dj, Igmar Felicia.

Nieuwe start

Vanaf aanstaande maandag zal Igmar Mattie komen ondersteunen in de show. Hij heeft al gewerkt voor SLAM!FM. Igmar noemt het “enorm tof” om de ochtendshow op Qmusic te mogen maken. Ingmar: “Wat is er mooier dan ochtendradio? Samen met de luisteraar wakker worden en ervoor zorgen dat ze knallend de dag beginnen, daar gaan we voor zorgen! In mijn eerste week word ik gelijk in het diepe gegooid met de Black-out week. Geen idee wat Mattie en Fien voor me hebben bedacht, maar ik ga me laten verrassen. Daar is radiomaken in mijn ogen voor bedoeld.”

Fuck.Yeah.Champagne 💯💪🎉! Terug op je radio! Vanaf maandag maak ik met Mattie & Fien de nieuwe ochtendshow op Qmusic! #lekkervroegopstaan pic.twitter.com/NbKhPMLOPv — Igmar Felicia (@IgmarFelicia) 5 oktober 2017

Bron & Beeld: ANP