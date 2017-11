Radio-dj Wietze voor het eerst openhartig over breuk met Mattie

Een halfjaar geleden was het groot nieuws: de breuk van radio-dj’s Wietze de Jager en Mattie Valk. Maar hoe gaat het nu tussen de twee?

Wietze de Jager heeft nooit veel woorden aan de breuk vuil gemaakt, maar nadat Mattie vorige maand zijn kant van het verhaal vertelde aan het AD, besloot Wietze zijn kant van het verhaal aan LINDA. te vertellen. In het decembernummer vertelt hij dat Mattie hem het nieuws via een appje vertelde. “Ik voelde me bedrogen, door hem en door Qmusic. Dit had ik totaal niet zien aankomen”, vertelt Wietze. Hij vertelt verder dat het waarschijnlijk al veel langer speelde. “Meteen nadat wij samen hadden opgezegd, is hem een nieuw lucratief aanbod gedaan.”

Gekwetst

Wietze zegt verder ook dat hij geen zin heeft om met Mattie in gesprek te gaan. “Het is over. Ik ben gekwetst, dat soort pijn kende ik niet.” Hij zegt dan ook niet meer naar de ochtendshow te luisteren en er liever ook niet over te praten. Mattie reageert op deze uitspraken op de website van AD en zegt: “Ik heb al vaak gezegd dat ik spijt heb van hoe ik sommige dingen aangepakt heb. Meer wil ik er niet over zeggen, alleen tegen hem persoonlijk.” Dat lijkt binnenkort nog niet te gaan proberen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.