Daarom waren Jacqueline en Peter in ‘DNA onbekend’ beiden in tranen

Dinsdagavond zaten de kijkers van DNA onbekend op het puntje van hun stoel. In de aflevering werden twee verhalen gevolgd: die van Peter en die van Jacqueline.

Beiden hadden ze slechts één vraag die ze dolgraag beantwoord wilden krijgen: wie is mijn biologische vader?

Allereerst het verhaal van Jacqueline. Toen zij 41 jaar was, hoorde ze van haar zus dat de buurman van vroeger, Jan, mogelijk haar vader is. En niet Jaap, de man waarvan ze altijd dacht dat het haar biologische vader was. Die geruchten waren er vroeger ook al, maar de moeder van Jacqueline ontkende alles. Jacqueline zelf begint pas écht te twijfelen wanneer ze de zoon van buurman Jan ontmoet. Hij lijkt namelijk als twee druppels water op haar eigen zoon.

Jan of Jaap?

Jaap overleed toen Jacqueline 5 jaar was. Haar moeder overleed vorig jaar. Juist nu haar moeder overleden is, wil Jacqueline gaan uitzoeken of nou Jan of Jaap haar vader is. Nu kan ze haar moeder er namelijk niet meer mee kwetsen. Dat hield haar in het verleden tegen. Hoewel Jacqueline aangeeft dat het haar veel pijn zal doen, als blijkt dat haar moeder al die tijd heeft gelogen, wil ze toch duidelijkheid en gaat ze de zoektocht aan.

Jacqueline’s uitslag

Uiteindelijk krijgt Jacqueline de uitslag waar ze op hoopte: Jaap is haar biologische vader, niet buurman Jan. Uit de DNA-test van haar zus Karin is gebleken dat Jacqueline en Karin dezelfde vader delen. Voor Jacqueline is dit een emotioneel moment en een behoorlijke opluchting. Ze hoeft nu niet meer in twijfel te leven en ook haar moeder hoeft ze niks kwalijk te nemen.

Peter’s zoektocht

Dan het verhaal van Peter. Hij werd vlak na zijn geboorte afgestaan door zijn moeder. Op 10-jarige leeftijd komt hij erachter dat hij geadopteerd is. Zelf heeft hij nooit naar zijn biologische ouders gezocht. Maar toen Peter 58 jaar was, besloot zijn vrouw actie te ondernemen en dat heeft geleid tot de ontmoeting met zijn biologische moeder. Vijf jaar na die ontmoeting sterft zijn moeder en noemt ze op haar sterfbed de naam van zijn mogelijke vader. Nu wil Peter er middels een DNA-test achterkomen of dat echt zijn vader is.

Alles of niets

Of Willem, de man die zijn moeder noemde, echt zijn vader is, daar hangt voor Peter veel vanaf. Want als dit niet zo is, komt hij er waarschijnlijk nooit meer achter wie zijn vader dan wel is. Al snel komen ze erachter dat Willem al is overleden, maar dat hij vier kinderen had. Ze ontmoeten een van zijn dochters, Lenie, die gelijk wist te vertellen dat haar vader inderdaad een buitenechtelijk kind had.

Peter’s uitslag

Uiteindelijk is het DNA van Peter vergeleken met het DNA van de zoon van Willem. Daaruit komt het resultaat waar Peter op hoopte: Willem is inderdaad de vader van Peter. Dit nieuws bezorgt Peter tranen van geluk. Zijn zoektocht zit er eindelijk op en hij heeft gevonden wat hij wilde: zekerheid.

Reacties

Kijkers van DNA onbekend zaten ook deze week weer op het puntje van hun stoel. Op Twitter laten ze weten wat ze van de uitzending vonden.

#DNAonbekend.

Wat erg toch als ouders niet vertellen wie de biologisch vader/moeder is. — juffr. Annie (@anitaei) February 2, 2021

En dan blijkt je volle zus naast je op de bank te zitten, je schiet in je emotie, maar zij geeft jou geen knuffel … 🤔 Echt helemaal niks. #dnaonbekend — Elly Vaccinwelly 💉 🌸🌸🌸 (@VeniVidiVutsji) February 2, 2021

Waarom heel dat verhaal over die buurman en al zn fotoos erbij als allang bekend was dat ie t niet was ???? Had veel sneller gekund. #DNAonbekend — sevsab73 (@sevsab73) February 2, 2021

#dnaonbekend. Ze hebben dezelfde mond en tandzetting. Is vast zijn zus. — vlinder (@reuzeplezier) February 2, 2021

Ach wat zielig dat dan die vrouw excuses aanbied voor haar vader, wat kan zij er aan doen. #DNAonbekend — Thoiiss (@ThijsH16) February 2, 2021

Hij lijkt sprekend op z’n vader dus dat verrast me niet. Ze werd verplicht haar kind af te staan. Daar gingen ze vroeger heel idioot mee om. Ongetrouwde zwangere vrouwen. #dnaonbekend — 🦉Marc🦉 (@sneeuwuilMarc) February 2, 2021

Stelling: “Iedereen moet verplicht zijn of haar DNA afstaan”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AVROTROS, Twitter. Beeld: AVROTROS