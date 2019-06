Zangeres Do deelt naaktfoto: "Mag ik dit lijf terug, alsjeblieft?"

Zangeres Do (37) heeft op Instagram een pikante foto gedeeld. Ze poseert poedelnaakt voor de lens van fotograaf Marc de Groot.

De foto is gemaakt voor LINDA., zo laat ze in haar tekst bij de foto weten.

Advertentie

Het is een kiekje van een tijdje terug. Do schrijft bij de naaktfoto: “Mag ik alsjeblieft dit lijf terug, please? En anders wil ik alleen maar in foto’s door het leven!” De zingende presentatrice zet er een knipoog achter. Ze krijgt gemengde reacties op het plaatje. Sommigen vinden het een prachtige foto en lachen om haar bijschrift. “Tja, ik zal maar niet delen hoe ik eruitzie na het krijgen van 3 kinderen van 10 pond”, grapt iemand.

Moeder

Anderen vinden het een beetje zonde dat Do haar ‘nieuwe figuur’ niet omarmt. Zo reageert iemand: “Heb je stilgestaan bij delen van deze foto en je reactie? Dat je van je geloof bent afgestapt… Dat jij als voorbeeld voor vrouwen en meisjes doet geloven dat dit het perfecte maatje is.”

Do was van 2007 tot 2010 getrouwd met Marc Verschoor, de vader van haar zoon Jip en haar dochter Loulou. In 2012 kwamen Do en haar ex-man weer bij elkaar na een vakantie op Curaçao.

Een recente foto van Do laat zien dat ze hard werkt aan haar figuur:

Zelf zit je in déze badmode gegarandeerd lekker in je vel:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP