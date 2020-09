Marjolein (40) is docent op een middelbare school met een coronageval

Marjolein (40) is dramadocent op een middelbare school en staat al twaalf jaar met veel plezier voor de klas. Maar nu is de eerste leerling met corona op haar school een feit en voelt ze zich niet meer veilig.

“Toch wel gek. Je weet dat het kan gebeuren, je houdt er rekening mee, en toch voelde het als een schok toen de school meldde dat een leerling van ons positief is getest. Ik zie het als een wake up call want het gebeurt vaak genoeg dat ik tijdens het lesgeven vergeet om afstand te houden. En dat, terwijl ik in mijn privéleven juist consequent alle regels probeer na te leven; ik ga niet naar thuisfeestjes met meer dan zes personen, ik houd 1,5 meter afstand, was ‘1.000 keer’ per dag mijn handen en ging braaf met mijn gezin in quarantaine toen we terugkwamen van zomervakantie. Inmiddels zijn de scholen alweer ruimschoots begonnen en nog altijd heb ik mijn ouders en schoonouders niet gezien; ik durf het simpelweg niet aan.”

Honderden leerlingen

“Het probleem is dat ik niet kan garanderen dat ik geen corona heb. Natuurlijk, niemand kan dat, maar feit is dat ik, ondanks dat ik mijn eigen sociale contacten zo veel mogelijk beperk, iedere dag in contact ben met honderden leerlingen. En het is nou eenmaal zo dat een groot aantal van deze leerlingen het niet zo nauw neemt met de coronamaatregelen; zij staan met z’n allen op zaterdag en zondag op de sportvelden, hebben ’s avonds feestjes en zitten het hele weekend op elkaars lip. En vervolgens sta ik maandagochtend weer in een lokaaltje met dertig van die 17- en 18-jarigen. En het uur daarna heb ik weer een andere groep.”