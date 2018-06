De 28-jarige docente Katherine Ruth Harper uit Texas uit de Verenigde Staten moet zes jaar de cel in nadat ze seks had met een vijftienjarige leerling.

Pikant detail: de docente is ook nog eens zwanger. Het is echter niet duidelijk of de tiener de vader is van het kindje.

Door een anonieme tip kwam de affaire enkele maanden geleden aan het licht. Toen de 15-jarige jongen geconfronteerd werd met de feiten, biechtte hij gelijk de relatie op.

Naar het schijnt heeft de politie op de smartphone van de jongen verschillende naaktfoto’s van Katherine Ruth en een reeks aan ongepaste berichten aangetroffen.

Docente moet bevallen in de gevangenis

De 28-jarige docente is getrouwd en weet zoals eerder vermeld niet of haar echtgenoot, of de tiener de vader van haar ongeboren baby is. Gezien Katherine Ruth voor jaren opgesloten wordt, zal het kindje in de cel ter wereld komen.

Texas Teacher Sentenced for Sex with Her 15-Year-Old Student While Pregnant https://t.co/v0AzRdukIp — People (@people) 11 juni 2018

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter, Trophy Club Police Department.