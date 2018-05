Amelie was nog maar 3 jaar toen haar vader premier werd. Inmiddels is ze 19 en heeft ze besloten de achternaam van haar moeder aan te nemen.

Sinds kort gaat Amelie, de dochter van Jan Peter Balkenende en Bianca Hoogendijk door het leven als Amelie Hoogendijk, schrijft weekblad Privé. Ook op Facebook staat bij haar profiel als achternaam inderdaad ‘Hoogendijk’ aangegeven.

Op Welingelichte Kringen staat te lezen dat de naamsverandering niet is omdat ze mot heeft met haar beroemde vader, maar wel dat ze liever niet alleen maar gezien wil worden als ‘dochter van’. Amelie heeft graag een achternaam die wat minder bekend is. En dus neemt ze de naam van haar moeder aan.

Moeder

Haar moeder Bianca Hoogendijk was trouwens de eerste Nederlandse vrouw van een minister-president die haar eigen achternaam gebruikte, in plaats van die van haar echtgenoot. Hier zijn moeder en dochter samen gefotografeerd met Vlaggetjesdag in Scheveningen:

Amelie

Ook was Bianca de eerste ‘first lady’ van Nederland met een doctorstitel; ze werkte als universitair docent arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dochter Amelie is vorig jaar zelf begonnen met een studie aan de Erasmus Universiteit.

En zó ziet ze er nu uit:











Wist je trouwens dat de kleindochter van president Trump een waar nachtegaaltje is?

Elke dag de best gelezen berichten van Libelle in je inbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland.

Bron: WelingelichteKringen, Privé, Facebook. Beeld: ANP