Dochter Andy van der Meijde schrijft heftig bericht over vader op social media

Eind mei postte ex-voetballer Andy van der Meijde nog een foto met zijn dochters die hij na 7 jaar weer zag, maar nu blijkt het toch niet zo’n mooi verhaal te zijn als het leek. Zijn 15-jarige dochter plaatste op Vaderdag een heftig bericht over Andy op social media.

In een Italiaans geschreven bericht op Instagram haalt het meisje uit naar haar vader. “Ik draag deze brief op aan één van de mensen die bijzonder voor mij zouden moeten zijn, maar dat helaas niet is”, schrijft het meisje.

Verjaardag

“Lieve Andy, of moet ik je papa noemen? Ik maakte deze collage om te laten zien dat we opgegroeid zijn zonder jou, met alleen de kracht van onze moeder, de sterkste vrouw ter wereld. Ik wil je laten begrijpen hoeveel je gemist hebt. Je bent er nooit geweest. Toen je vorige maand hier kwam, was ik gelukkig omdat ik dacht eindelijk een vader te hebben, maar je stelde me weer teleur. Op mijn verjaardag heb je niets laten horen en daar ben ik heel verdrietig om.”

Reclame

Het meisje schrijft verder dat ze het nog erger vindt dat mensen denken dat Andy een goede vader is. “Je wilde mij en mijn zus omkopen, je wilde ons imago kopen. Alleen om reclame te maken. Je bent het niet waard om een man of een vader genoemd te worden. Het is tijd om je ogen te openen, Andy.”

Waarheid

Isabelle sluit haar brief af met de boodschap dat ze de waarheid naar buiten wil brengen. “Mijn zus en ik verdwijnen niet. We zijn je dochters, zelfs als je doet of dat niet zo is. Bedankt dat je er nooit bent geweest.”

Na 7 jaar heb ik mijn kinderen weer vastgehouden.Het mooiste gevoel dat er bestaat! #ikbeneenrijkman #❤️ #gelukkig #mijn #kinderen #hetbelangrijkstewateris #🙏 Een bericht gedeeld door Van Der Meyde 🇳🇱🇬🇧🇮🇹 (@andyvandermeyde) op 31 Mei 2017 om 3:36 PDT

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.