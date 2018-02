Dochter (18) staatssecretaris Blokhuis overwachts overleden

Ontzettend verdrietig nieuws voor staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Zijn 18-jarige dochter is onverwachts overleden.

Eind vorige week werd Julia met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege zeer ernstige uitvalsverschijnselen door een nog onbekende oorzaak. Waarschijnlijk door een auto-immuunziekte. Paul Blokhuis en zijn vrouw Ida kregen 4 dochters. Julia was de jongste dochter van Ida en Paul.

Lieve en sociale meid

ChristenUnie leider Gert-Jan Segers reageerde op het nieuws: “We zijn verslagen en intens verdrietig door het plotselinge overlijden van Julia Blokhuis. Zondagavond belde Paul me en vertelde hij dat ze die avond afscheid hadden moeten nemen van hun – zoals Paul haar omschreef – ontzettend lieve en sociale meid. Het overlijden van Julia is niet te bevatten. Als vrienden, collega’s en partijgenoten huilen en bidden we met Paul, Ida en de kinderen mee en dat Julia thuis is bij haar Heer.” Alle medewerkers van het ministerie wensen de familie dan ook veel kracht toe.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.