“It’s a beautiful day”, moet Bono iedere dag denken als hij zijn prachtige dochter Eve ziet. Want ja, ze is écht bloedmooi.

En wij weten ook heus wel dat uiterlijk niet alles zegt, maar het mag toch best gezegd worden als je deze dame zo ziet.

Eve is de dochter van de wereldberoemde zanger Bono, frontman van U2 en Ali Hewson, een Ierse activiste. Eve heet voluit eigenlijk Memphis Eve Hewson, maar ze kiest ervoor om als Eve Hewson door het leven te gaan.

Grote films

Eve is, zoals veel kinderen van beroemdheden, ook niet meer uit de spotlights weg te denken. Ze is namelijk actrice in de bekende serie The Knick, maar speelde ook in de Oscarwinnende film Bridge of Spies (met Tom Hanks) en in Blood Ties en binnenkort is ze als Marian te bewonderen in een nieuwe remake van Robin Hood.

Talentje dus, die Eve. Hier nog een foto:

Op naar Bono-land? Boek dan deze heerlijke trip naar Dublin:

3-daagse vliegreis naar Dublin vanaf 159,- Boek hier

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: Brunopress, GettyImages.