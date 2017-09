Linda is aan het werk als haar dochtertje een derdegraads brandwond oploopt

Linda was aan het werk en haar dochter van 5 maanden oud verbleef bij een gastouder. Toen werd ze plotseling opgebeld.

Er was een ongeluk gebeurd. Linda kon niet geloven wat er aan de hand was. Haar meisje verblijft elke week bij de gastouder.

Huilen

De ‘oppas’ had het meisje even op bed gelegd omdat ze wat huilerig was. Toen heeft ze zichzelf omgedraaid op bed en is met haar hoofdje tegen de verwarming aangerold. Die stond te loeien. Normaal gesproken stond de verwarming altijd uit, maar die dag niet. Het meisje kon zichzelf niet wegkrijgen bij de hete verwarming. Ze krijste het uit.

Maar omdat ze al aan het huilen was voordat ze op bed werd gelegd, liet de gastouder haar even gaan. Ze wist niet dat er iets ergs aan de hand was. Moeder Linda kwam na het telefoontje gelijk richting huis. “Haar huidje zag er uit als gebakken kipfilet. Ik zag gelijk dat het een derdegraads brandwond was.”

In het programma De Monitor vertelt Linda over alles wat er die dag is gebeurd. De brandwond is nog altijd te zien op het hoofdje van haar dochter.

Meer over het toezicht op de gastouderopvang is vanavond te zien in De Monitor om 22.35 uur op NPO 2.

Bron: De Monitor. Beeld: iStock