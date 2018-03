De 6-jarige dochter van Elisa (34) heeft diabetes: “Ik heb vol spanning voor het raam staan wachten”

Diabetes brengt duizelingwekkende cijfers met zich mee. Ruim 1,2 miljoen mensen zijn gediagnosticeerd met deze chronische ziekte en wekelijks komen daar ruim 1200 mensen bij. Van de 1,2 miljoen zijn er ruim 100.000 gediagnosticeerd met type 1. Dit is het verhaal van Elisa (34) over haar dochter Julia (6) en hun leven met diabetes type 1.

“Julia was niet meer zichzelf. Ze was drie jaar en negen maanden, ’s nachts nog niet zindelijk, maar met een luier konden we dat nog prima redden. Tot ik op een gegeven moment meerdere keren per nacht haar bed stond te verschonen. Ze dronk ook opeens veel meer dan anders. Ik ben podotherapeut en heb tijdens mijn studie veel geleerd over de symptomen van diabetes. Mijn moeder is werkzaam als diabetes-pedicure, dus ook zij kende de symptomen. Ze maakte de opmerking of het bij Julia geen diabetes kon zijn, maar ik wilde het niet horen. Totdat de diagnose ‘diabetes type 1’ werd gesteld, toen moest ik wel. Onze wereld stortte in.”

Blauwe bovenbenen

“Het ging allemaal supersnel. Julia had een glucose-waarde van 31,8, waar deze normaal tussen de 4 en 6 ligt, nuchter. Ik had nog enigszins de hoop dat deze waarde bij kinderen hoger zou liggen dan bij volwassenen, maar dit was niet het geval. Julia was heel ziek en moest gelijk insuline spuiten om haar glucosewaarde te laten zakken. Kinderen onder de zes jaar – gediagnosticeerd met diabetes – krijgen – meestal – een insulinepomp: een klein apparaatje dat gebruikt wordt om insuline toe te dienen. Vanwege de levertijd hebben we hier acht weken op moeten wachten. Deze eerste acht weken waren vreselijk. Na twee weken waren de bovenbenen van Julia al helemaal blauw door het spuiten van de insuline. De ene keer ging het spuiten goed, maar de andere keer moesten we een kwartier op haar inpraten om haar vervolgens alsnog stevig vast te pakken om haar maar te kunnen spuiten. Dan breekt gewoon echt je hart.”

Aap, noot, mies

“Leven met diabetes haalt de ongedwongenheid uit het leven. In principe kan Julia alles, maar niet zonder goede voorbereiding. Als ouders ben je hier 24 uur per dag mee bezig. Julia kan niet zomaar iets eten, ze kan niet zomaar met iemand mee om daar te spelen. Het is fijn dat we mensen om ons heen hebben die heel goed met ons meewerken. Zo ook de school van Julia. De juffen gaan goed om met haar diabetes: ik heb ze heel ‘aap-noot-mies’ uitgelegd hoe de pomp van Julia werkt en sindsdien voeren zij op de afstandsbediening in wat ze heeft gegeten. En als er bijvoorbeeld traktaties zijn, nemen de ouders van de jarige kinderen contact met ons op over de traktaties en kunnen wij vooraf berekenen hoeveel koolhydraten dit bevat. Dit schrijven wij dan op een briefje en stoppen dit in de tas van Julia. Dan kan de juf dit invoeren op school. Daarom zijn we zo blij met deze pomp, de Accu-Chek Insight.”

Spaans benauwd

“Ik vind het zelf heel lastig naar ouders toe als Julia bij een nieuw iemand gaat spelen. Hoeveel vertel je de ouders over de situatie zonder dat ze zich zorgen gaan maken, maar wel een oogje in het zeil blijven houden. Je wilt geen paniek zaaien, maar je wilt ook niet dat als Julia zegt dat ze wiebelbenen heeft dat de ouders zeggen ‘ga maar even liggen’ en mij niet bellen. Zo was ze een keer bij een nieuw vriendinnetje en hebben ze de hele middag buiten gespeeld. Toen belde de vader van dat meisje om te zeggen dat hij en Julia fietsend richting huis kwamen. De hele middag buitenspelen én een fietstocht naar huis, ik kreeg het Spaans benauwd. Zoveel inspanning kan ervoor zorgen dat de waardes van Julia omlaag schieten en ze echt tegen de vlakte kan gaan. Ik heb vol spanning voor het raam staan wachten.”

Dubbel

“Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder nadat de diagnose werd gesteld. De situatie is voor ons heel dubbel. Enerzijds is het – een soort van – fijn dat Julia zo jong was, dat ze eigenlijk niet anders is gewend dan dat ik op het schoolplein sta om haar te meten en haar een trommeltje meegeef met komkommertjes, worteltjes en worstjes. En dus als een kindje thuis wat te snoepen krijgt, zij opeet wat ik haar heb meegegeven. Ik kan me voorstellen dat als je kind acht of tien jaar oud is en al van alles gewend is om te doen en te snoepen, het heel frustrerend kan zijn. Maar anderzijds is het ook heel dubbel. Er is bekend dat gemiddeld twintig jaar na de gestelde diagnose complicaties kunnen optreden en in de praktijk waar ik werk zie ik wekelijks mensen voorbij komen met complicaties ten gevolge van diabetes, weliswaar type 2. Denk hierbij aan amputaties of nierdialyses. Het is vreselijk, Julia is nog zo jong…”

Met kroon op naar school

“Een dag als Nationale Diabetes-dag is voor Julia niet per se speciaal. Zij viert jaarlijks op 26 september haar diabetes-verjaardag: de dag waarop de diagnose werd gesteld. Op of rond die dag proberen we altijd als gezin iets leuks te doen. Julia vroeg mij een keer of ze op die dag haar kroon op mocht naar school. En natuurlijk mocht dat van mij, 26 september is háár dag, hoe dubbel dat ook voelt.”

Hoopgevend

“Zelf vind ik het fijn dat er aandacht wordt besteed aan de ziekte op Nationale Diabetes-dag. Hoe meer bekendheid voor de ziekte, hoe meer mensen zich er bewust van worden en dat resulteert hopelijk in meer donateurs. En dat betekent meer geld voor onderzoek en een stap dichter bij – in ieder geval – een oplossing. Of er echt genezing komt, durf ik bijna niet te hopen, maar als we over een paar jaar een nieuwe pomp uit mogen zoeken en de techniek zover is dat deze automatisch anticipeert op haar waardes – een externe alvleesklier – dan zou dat fantastisch zijn. Dat soort vooruitzichten zijn hoopgevend.”

Het verhaal van dochter Julia is terug te leven op www.levenmetdiabetes.nl. Een onafhankelijk platform waarop mensen met diabetes met elkaar in contact kunnen komen.

