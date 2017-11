De dochter van Froukje de Both wordt groot en lijkt steeds meer op haar moeder

Froukje de Both werd bijna 9 jaar geleden de trotse mama van Emma. Kleine meisjes worden groot, zien we op een foto die de presentatrice op Instagram deelt.

Op haar moeders nek viert Emma de komst van de Sint. “Ze is bijna 9 jaar maar het blijft een happening“, aldus Froukje.

Ze is bijna 9 jaar maar het blijft een happening 😍#sinterklaas #intocht #2017 #landslake Een bericht gedeeld door Froukjedeboth (@froukjedeboth) op 18 Nov 2017 om 4:46 PST

#movietime met #minime 💕#herfstvakantie #misfit #leukefilm #mygirl #momlife #qualitytime #zijblijikblij Een bericht gedeeld door Froukjedeboth (@froukjedeboth) op 23 Okt 2017 om 8:53 PDT

Vader

De vader van Emma is Jeroen te Rehorst, van wie Froukje in 2012 scheidde. De TV Makelaar-presentatrice kreeg vervolgens een relatie met radio-dj Niek van der Bruggen. Dit jaar lastte het stel nog een pauze van 2 maanden in. Ze zijn nog samen, maar doen het rustig aan, zo vertelde Niek in oktober op de radio.

Een bericht gedeeld door Froukjedeboth (@froukjedeboth) op 29 Okt 2017 om 1:03 PDT

Bron: Instagram, Telegraaf. Beeld: ANP