Zó ziet de dochter van Jennifer Grey (Baby uit Dirty Dancing) eruit

Het is alweer 30 jaar geleden sinds de legendarische danslift uit Dirty Dancing. Jennifer Grey zag er als Baby prachtig uit in de film, maar ook haar dochter Stella is door een ringetje te halen.

Actrice Jennifer Grey en acteur en regisseur Clark Gregg trouwden in 2001 en kregen datzelfde jaar in december hun dochter Stella Gregg. De inmiddels 16-jarige meid heeft niet alleen haar mooie uiterlijk van haar moeder geërfd, ze kan ook nog eens goed acteren. Ze wil dan ook graag in de voetsporen van haar beroemde vader en moeder treden. En dat lukt haar aardig.

Samen met haar vader speelde ze namelijk in 2013 in de film Trust Me en dit jaar was ze te zien in de televisie-serie Agents of S.H.I.E.L.D. Ook hierin speelde ze samen met haar vader.

Happy Birthday to this fierce, funny, incandescent spirit. I am honored every day to be your dad. #Stella #sixteen #theforceisfemale Thank you @jennifer_grey Een bericht gedeeld door Clark Gregg (@clarkgregg) op 3 Dec 2017 om 8:40 PST

A @clarkgregg sandwich on the set of @agentsofshield 📷 @jjward12 Een bericht gedeeld door Jennifer Grey (@jennifer_grey) op 10 Nov 2017 om 5:12 PST

Bron: Instagram. Beeld: ANP