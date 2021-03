De dochter (15) van Karin (48) is eenzaam: “Ze heeft alleen mij”

De dochter van Karin heeft geen vriendinnen en voelt zich eenzaam. Die eenzaamheid is door de lockdowns erger geworden en ze voelt zich steeds neerslachtiger. Na het zoveelste gesprek vol tranen zette Karin een oproep op Facebook: ‘vriendinnetje gezocht voor Merel’.

Karin: “Ze is de laatste tijd snel van slag en er zijn steeds vaker momenten waarop ze wil opgeven. ‘Ik doe helemaal niks, wat heeft het nog voor zin?’, zegt ze dan. Laatst lukte het me tijdens zo’n moment haar over te halen even de duinen in te gaan. We zijn gaan lopen en toen kwam er veel verdriet uit. Ik ben natuurlijk blij dat ze haar gevoel met mij deelt en zich veilig voelt, maar het doet pijn in m’n hart als ze zegt dat ik de enige ben bij wie ze zichzelf kan zijn. Ik gun haar zoveel meer. Ze is 15, wie wil er nou op die leeftijd alles kunnen delen met alleen maar haar moeder? Zo hoort een kind zich niet te ontplooien. Ze heeft vrienden en vriendinnen nodig. Na onze wandeling in de duinen heb ik haar gevraagd of ik een oproepje op Facebook mocht zetten.”

Creatief en gevoelig

“Merel is een creatief, sociaal en gevoelig meisje dat best al wat heeft meegemaakt. Ik heb een latrelatie, maar voel me een alleenstaande moeder; we zijn grotendeels met z’n tweeën. Haar vader en ik gingen uit elkaar toen ze 6 maanden was en helaas hebben we allebei een verstoorde relatie met hem. Ze ziet hem wel, maar er is een groot verschil in opvoedstijl en dat vindt ze lastig. Merel is in haar lagereschooltijd een aantal keer van school gewisseld. Eigenlijk heeft ze al vanaf groep 4 niet echt vriendinnetjes. Er waren wel klasgenootjes met wie ze omging, maar dat werden nooit goede vriendinnen.”

Kliekjes

“Toen ze naar de middelbare school ging dachten we dat het wel goed zou komen. Ze heeft een fijne klas met een goede sfeer, maar al vanaf de eerste dag ontstonden er kliekjes. Meisjes met dezelfde jassen of dezelfde tassen trokken naar elkaar toe. Merel heeft een eigen smaak en stijl, ze past er gewoon niet zo bij.”

Alleen

“Er is een klasgenootje met wie ze goed contact heeft, maar dat meisje heeft ook andere vriendinnetjes. Dan kan het dus ineens even helemaal ‘uit’ zijn en dan is Merel echt eenzaam. Door de coronamaatregelen viel alles natuurlijk helemaal stil. Ze had vorig jaar net een leuke hobby buitenshuis gevonden, maar ook die stopte. Er zijn heel weinig mogelijkheden om leeftijdsgenootjes te ontmoeten. Door de lockdown is de eenzaamheid nog groter en dat zorgt bij Merel voor neerslachtigheid, onzekerheid en depressieve gevoelens.”

“Die neerslachtige buien gaan heel ver; vorige week zei ze dat ze het liefst uit het raam zou springen. We praten urenlang als ze zich zo voelt, maar soms reageer ik niet helemaal goed. Dan heb ik niet door hoe ze zich voelt en sluit ze zich helemaal af omdat ze boos is. Ik vind het zwaar dat ik de enige ben bij wie ze terechtkan. Het kost me veel energie. Dag na dag zit ze binnen met haar laptop op schoot. Ze heeft online les en maakt ook haar huiswerk op de laptop. Uitlaatkleppen zijn er niet. Ik probeer haar zoveel mogelijk te stimuleren om naar buiten te gaan. Als je niet met je hoofd buiten komt, heeft dat invloed op je stemming en als die al niet goed is kom je in een negatieve spiraal terecht.”

Facebook-oproep

“Ik wilde die spiraal doorbreken en daarom plaatste ik de oproep op Facebook. Misschien zijn er andere kinderen bij ons in de buurt die zich ook eenzaam voelen. Kinderen die net als zij creatief, origineel en andersdenkend zijn. De reacties waren overweldigend. Het bericht werd meer dan 1,5 duizend keer gedeeld en ik heb veel mooie berichten gekregen. Van moeders, maar ook van leeftijdsgenootjes van Merel die uit zichzelf een berichtje stuurden. Merel heeft inmiddels online contact met vijf kinderen en volgende week spreekt ze voor het eerst met iemand af. Ze vindt het leuk, maar ook spannend. Ik hoop zo dat er mooie vriendschappen uit ontstaan.”

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: privé