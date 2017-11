Zó ziet de 7-jarige dochter van Katja en Thijs er tegenwoordig uit

In april 2010 beviel Katja Schuurman van haar dochter Sammie, en samen met Thijs Römer vormden ze toen een blij gezinnetje.

Inmiddels zijn de twee uit elkaar – ze waren 11 jaar lang een setje. Katja en Thijs gingen in 2015 definitief hun eigen weg. Sammie is inmiddels al 7 jaar oud.

Kindjes

Sammie heeft het niet altijd makkelijk. Zo vertelde Katja dat haar dochter eens met iets wilde spelen bij een vriendinnetje thuis, maar dat dat meisje dat niet leuk vond. Toen zei ze als argument: ‘Maar mijn moeder is Katja Schuurman!’ Toen moest er even worden ingegrepen. Katja: “Toen heb ik haar wel even streng toegesproken en verteld dat ze voor mij heel speciaal is omdat ze mijn kind is, maar dat ze niet specialer is dan andere kinderen omdat haar moeder toevallig Katja Schuurman is.”

Thijs is alweer enige tijd gelukkig met zijn vriendin, balletdanseres Igone de Jongh. Katja heeft de liefde gevonden bij kok Freek van Noortwijk.

❤️Sammie Römer #vaderdag Een bericht gedeeld door Thijs Römer (@thijsromer) op 18 Jun 2017 om 8:54 PDT

Een heerlijke tip van mij voor jou: Luister naar The Road van @frespigt https://open.spotify.com/album/1Q2Ieigg1oKSu1LvlkrYCv of LIVE natuurlijk! Speellijst The Road op frederiquespigt.nl Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 30 Sep 2017 om 3:00 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP