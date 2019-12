Dochter Linda de Mol is enorm trots op haar moeder en deelt lieve foto's

Noa Vahle, dochter van Linda de Mol, is een grote fan van de nieuwste film van haar moeder. Om te laten zien hoe trots ze is, deelt ze een paar lieve foto’s.

Deze week is de film April, May en June in première gegaan. In deze film speelt Linda de Mol samen met Tjitske Reidinga en Elise Schaap de hoofdrol.

Trotser dan trots

Noa, de 20-jarige dochter van Linda, is apetrots op haar moeder en kan het dan ook niet laten om een paar kiekjes van de première op Instagram te zetten. Eerst een selfie, dan een foto van het hele gezin op de rode loper en als afsluiter de filmposter. “Trotser dan trots op mama. Wat een ongelofelijke mooie film”, schrijft ze.

Belofte

In April, May en June spelen Linda, Tjitske en Elise 3 halfzussen die onverwachts van hun moeder te horen krijgen dat zij ongeneeslijk ziek is. Op het sterfbed van hun moeder doen ze alledrie de belofte dat ze voor hun autistische broer Jan zullen zorgen. De film is nu in de bioscoop te zien.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress