Dochter Luke Perry is alle kritiek zat en haalt uit

De 18-jarige dochter van Luke Perry, Sophie, krijgt online veel commentaar op de manier waarop ze met haar vaders dood omgaat.

Luke Perry, die je misschien kent van Beverly Hills, 90210 en Riverdale, is begin maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte overleden. Sophie was op dat moment in Malawi, Afrika, maar is gelijk in het vliegtuig naar huis gestapt.

Ze plaatste eerder een bericht op Instagram dat ze overladen werd door positieve steunbetuigingen, maar deze leken in korte tijd om te slaan.

Niet aardig

“Sinds mijn vader is overleden, heb ik online een hoop aandacht gekregen. Meestal positief, maar natuurlijk kunnen sommige mensen weer niet aardig zijn. Ik wil hierbij zeggen dat ik niet om deze aandacht gevraagd heb. Ik heb er niet om gevraagd om in de virtuele spotlight te staan”, aldus Sophie.

Blijf lachen

Mensen vinden dat ze zich ongepast kleedt en haar grove taalgebruik, zo vlak na Perry’s dood, niet kan. “Ik ben 18. Ik scheld en soms kleed ik me hoerig. En ik sta misschien achter dingen waar jij niet achterstaat. En belangrijker: ik blijf lachen en mijn normale leven leiden.”

Wat haar vader wilde

“Ja, ik heb verdriet en ben er kapot van wat er met mijn vader is gebeurd. Het is het ergste dat mij ooit is overkomen. Maar ik ga niet op mijn kamer zitten huilen tot het internet het gepast vindt dat ik daarmee stop. En als je m’n vader zou kennen zou je weten dat dat niet is wat hij van me zou willen. Dus dat zou ook voor jou moeten gelden.”

Commentaar

Ze voegt op het einde nog toe: “Dus, voor degenen die commentaar hebben op mijn taalgebruik en kleding, en misschien nog wel het ergste: mijn rouwproces, doe me een plezier en volg me gewoon niet meer.” Mensen reageren positief op het bericht van Sophie en vinden haar een sterke vrouw.

Bron: Instagram. Beeld: ANP