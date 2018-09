Dochter van Madonna loopt eerste modeshow in déze spraakmakende outfit

Als je moeder Madonna is, dan is het niet gek dat je ook voor een beroep kiest waarbij je in de schijnwerpers staat. Lourdes Leon (21) is model en laat dat nu aan de hele wereld zien.



Bij de New York Fashion Week deed ze voor het eerst mee aan een modeshow. Ze mocht de catwalk op in een bijzonder opvallende outfit. Ze droeg een soort bikinitop, in combinatie met een uitgescheurde spijkerbroek en groene veren in haar haar.

Oudste kind

Lourdes, Madonna’s oudste kind, is 21 jaar oud. Haar vader is Carlos Leon, een Cubaans-Amerikaanse acteur. Hij is inmiddels getrouwd met een andere vrouw en heeft nog een zoon, Meeka (3).

Groot gezin

Madonna heeft nog vijf andere kinderen: Rocco Ritchie (17) die ze kreeg met haar ex-man Guy Ritchie, David Banda (12), Mercy James (11) en de vierjarige tweeling Esther en Stella die uit Malawi komen en geadopteerd zijn door de superster.

NEW YORK FASHION WEEK! Madonna’s daughter, Lourdes Leon, makes runway debut in bizarre bralet and ripped jeans https://t.co/wYwOPvcYJ5 pic.twitter.com/4yOOpUqoEp — Wuzup Naija (@WuzupNaija) 13 september 2018

Bron & Beeld: Twitter