Cherianne (22) ging weer thuis wonen toen haar vader ALS kreeg

Soms zitten mensen even in de knel. En wat is het dan fijn als iemand zegt: “Kom maar bij ons wonen”. Mariska van Gennep (51) stelde haar huis open. Mariska heeft drie kinderen. Haar oudste dochter Cherianne van der Tuin (22) ging op kamers, maar kwam toch weer thuis wonen.

“Ik zag hoe Cherianne ervan genoot om op kamers in Groningen te wonen. De vrijheid, zelf beslissen hoe laat je gaat eten en wanneer je thuis komt, ze was eraan toe. Aan de andere kant merkte ik ook hoe moeilijk het alleen wonen soms voor haar was. Vlak voordat ze op kamers ging, had mijn man Sjon de diagnose ALS gekregen. Cherianne worstelde daar natuurlijk ook mee. Ze had het gevoel dat ze te veel van thuis miste. Daarnaast ging haar verkering uit en had ze gedoe met haar huisbaas, zo’n man die zo veel mogelijk geld wil verdienen en teveel huur vraagt. Dus toen ik vorig voorjaar zei: ‘Dan kom je toch weer thuis wonen?’, reageerde ze opgelucht. Ik denk dat ze het fijn vond dat iemand de knoop doorhakte.”

Compleet

“Cherianne zegde de huur op en kwam met dozen vol spullen thuis. Ik vond dat best heftig. Door Sjons ziekte stond het huis vol hulpmiddelen en nu kwamen Cherianne’s spullen er ook nog eens bij. Het was chaos. Cherianne moest eraan wennen dat haar vader zo achteruit was gegaan, dat had ze toch niet helemaal meegekregen toen ze in Groningen woonde. Toen we allemaal de balans weer een beetje hadden gevonden, voelde ik hoe fijn ik het vond om mijn dochter weer om me heen te hebben. Om weer compleet te zijn in een tijd die zo verdrietig was. Een maand voor Sjons overlijden in april kreeg ze onverwacht woonruimte aangeboden waar ze wilde gaan samenwonen met haar vriend. Ik vond het moeilijk om haar te laten gaan, maar wilde haar geluk niet in de weg staan. Gelukkig woont ze dichtbij, waardoor ze altijd in de buurt was en nog steeds is. Het is goed zo. Ik heb haar in liefde losgelaten.”

