Opnieuw zware tegenslag voor Mark Labrand: dochter is eindelijk thuis, maar moeder is ernstig ziek

Na twee roerige maanden laat 538-dj Mark Labrand zojuist op social media weten dat zijn te vroeg geboren dochter Vida eindelijk thuis is. Sinds haar geboorte op 18 april, drie maanden voor de uitgerekende datum, lag ze in het ziekenhuis. Nu is het gezin eindelijk compleet.

“Wat heb ik uitgekeken naar deze foto. Mijn meiden. Samen. Thuis!” schrijft Mark bij de foto van moeder en dochter. “Ik hoop zo van harte dat als jou dit ooit overkomt, of is overkomen (een vroeggeboorte) dat je kunt terugkijken op net zo’n fijne periode als wij. Wat zijn we goed geholpen, wat is iedereen lief en zorgzaam geweest en wat heeft Vida ons elke dag positief gehouden”, vervolgt hij het emotionele bericht.

‘Bazin’ Vida

“Op de IC wordt ze al ‘de bazin’ genoemd. Het is een pittig dametje”, vertelde Mark toen hij de geboorte van zijn dochter aankondigde op de radio. Het was erg moeilijk om zijn dochter iedere dag in het ziekenhuis achter te laten. “We zijn soms nog een beetje bang, maar vooral heel trots.”