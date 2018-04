Dochter Matthijs van Nieuwkerk gaat haar vader achterna

Jet van Nieuwkerk, de dochter van presentator Matthijs van Nieuwkerk, treedt in zijn voetsporen: de 29-jarige foodjournalist gaat een eigen programma presenteren op NPO 3.

Jet gaat een driedelige serie genaamd ‘Niet Gezond Meer’ maken. De serie gaat over obsessief gezond eten en veel sporten en is vanaf 23 mei om 21.05 uur te zien op televisie. De NTR vertelt daarover: “Jet weet waar ze over praat, want zij heeft er lange tijd zelf mee geworsteld. Tien jaar geleden werd gezond eten en sporten voor Jet een obsessie.”

Patiënten

In deze moeilijke periode in haar leven at Jet alleen nog maar groente en fruit en was ze elke dag te vinden in de sportschool. Daar kwam ze met therapie bovenop en nu wil ze anderen ook helpen met deze serie. Ze praat in de serie dan ook met patiënten die hier aan lijden en experts op het gebied van eetstoornissen en social media. “Als ik om me heen kijk, lijkt het steeds meer mensen te overkomen: zó extreem gezond eten en willen sporten dat het je leven overneemt. Daar maar ik me zorgen over”, zegt Jet.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: