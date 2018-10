Dochtertje van Naomi van As en Sven Kramer heeft nú al een flinke bos haar

Naomi van As en Sven Kramer kunnen hun geluk niet op met de komst van hun dochtertje Kae.

De trotse moeder laat op social media zien dat ze al voor het eerst heeft gewandeld met haar kleintje.

Wat ook goed te zien is is dat Kae voorzien is van een flinke haardos. Het meisje heeft nu ze een week oud is al prachtige donkere lokken. Een bijnaam heeft kleine Kae ook al: haar ouders noemen haar hun ‘bolus’. Kae staat voor ‘puur, geluk’.

De eerste foto van Kae:

Bron: AD. Beeld: Instagram