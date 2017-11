Moniek verliest haar dochter en ouders op één dag

Moniek Hansen verloor 4 jaar geleden op dezelfde dag haar dochtertje en haar ouders.

Ze werden op de fiets aangereden door een automobilist. Ze overleden alle drie gelijk na het ongeluk.

Verdriet

De dader werd vrijgesproken want er kon niet worden aangetoond dat hij te hard reed. De rouwperiode is voor Moniek onwerkelijk: “Als je je eigen kindje verliest, is dat zo groot en veelomvattend. Je raakt gewoon een stuk van jezelf kwijt. Dan is er eigenlijk helemaal geen ruimte meer voor ander verlies of andere rouw. Het verlies van mijn ouders is gewoon heel lang niet aan bod gekomen.”

Omdat het vandaag Allerzielen is doet Moniek haar verhaal in het programma ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?. Op de site van het programma kan iedereen een digitaal kaarsje opsteken voor een overledene. Er zijn al 28045 kaarsjes opgestoken.

Bron: KRO-NCRV. Beeld: iStock