Zó ziet de oudste dochter van Piet Paulusma eruit

’s Lands bekendste weerman Piet Paulusma is vader van 4 kinderen. De Fries heeft 3 dochters en een zoon. Afgelopen vrijdag maakte de SBS-kijker onverwachts kennis met een van de dochters: Martsje (36) nam voor een keer het weerbericht van haar vader over.

De oudste dochter van de weerman stond voor de camera omdat Piet simpelweg een dagje vrij was. “Hij probeert wat te ontspannen”, vertelt ze in bovenstaande video. Martsje had overigens geen reden om zenuwachtig te zijn voor haar optreden: volgens Omroep Friesland was ze de afgelopen jaren al vaker te horen op verschillende radiozenders.

Piet met pensioen?

Of Martsje vaker te zien zal zijn in Piets Weerbericht? Dat is niet bekend, maar wat we wel weten is dat Piet nog lang niet met pensioen wil.

Bron: SBS, Omroep Friesland, Mediacourant. Beeld: SBS