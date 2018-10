Dochter Raymond van Barneveld krijgt vandaag een maagverkleining

Het is een spannende dag voor de 26-jarige Daisy van Barneveld, de dochter van dater Raymond van Barneveld. Ze krijgt namelijk een gastric sleeve.

Daarbij verwijdert de chirurg een groot deel van de maag waardoor deze een stuk kleiner wordt. En doordat de maag kleiner is, ontstaat er sneller een vol gevoel na het eten. Het afvallen kan dan beginnen. Haar moeder Sylvia maakte het nieuws van de maagverkleining bekend op Facebook.

België

Voor de operatie moet Daisy naar Aalst in België. “Mijn BMI is 36, geen 40. Dus ik word in Nederland niet geholpen”, reageert ze op één van de honderd reacties waarin ze succes wordt gewenst. “Anders hadden we het hier wel gedaan”, vult haar moeder haar nog aan.

The Voice

Daisy is voor sommigen geen onbekende. Eerder deed ze een gooi naar een carrière als zangeres tijdens The voice of Holland. Ze zong toen Wake me up van Avicii, maar helaas draaide er geen enkel jurylid de rode stoel om voor haar optreden.

