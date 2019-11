Dochter René Froger plaatst jeugdfoto van haar vader voor zijn verjaardag

René Froger is jarig! Dinsdag is de geliefde volkszanger 59 jaar geworden en daar mag niet zomaar aan voorbij gegaan worden. Daarom plaatst zijn dochter Natascha een foto uit de oude doos op Instagram, waar ze een sentimenteel bericht voor haar vader bij schrijft.

René Froger is trotse vader van 4 kinderen: zoons Danny, Maxim en Didier en dochter Natascha. Ook is hij al grootvader. Danny kreeg onlangs een dochtertje en ook Natascha heeft al 2 dochters.

Sentimentele foto

Om stil te staan bij de verjaardag van haar vader, plaatst Natascha Froger – die vernoemd is naar haar moeder Natasja – een foto met sentimentele waarde op Instagram. Op de foto zien we de inmiddels 34-jarige Natascha in de armen van haar vader. Ze schrijft: “Mijn liefste papa en opa is vandaag een jaartje ouder. Gefeliciteerd! En nog heel veel gezonde jaren. Love you.”

Felicitaties

De foto wordt overladen met lieve reacties, felicitaties en berichten van haar volgers. “Gefeliciteerd met je papa”, schrijft iemand. Een andere volger reageert met de woorden “Gefeliciteerd met je lieve en leuke vader meid”, onder de foto. Je kunt het kiekje hieronder bekijken. Herken jij René nog?

