Vandaag blaast René Froger 58 kaarsjes uit. Een feestelijke dag die de zanger vast viert met zijn gezin. Dat wordt een gezellige drukte, want René heeft drie zoons en een dochter én inmiddels twee kleinkinderen.

De familie Froger is een bekende familie in Nederland. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats door René zelf, maar inmiddels zijn de zoons van de zanger ook al een aantal keer op televisie verschenen. Zo maakte hij met zijn vrouw Natasja en zoons Maxim en Didier verschillende televisieprogramma’s en was zoon Danny te zien in Expeditie Robinson.

Echte Froger

Dochter Natascha is de enige van het gezin die wat minder bekend is. De 34-jarige dochter van René is volgens haar social media gewichtsconsulente in opleiding. Natascha heeft samen met haar man Matthijs twee dochters, de enige twee kleinkinderen van René. Op foto’s is duidelijk te zien dat Natascha een echte Froger is.

Kinderen

Natascha (34) en Danny (30) zijn de kinderen van Réne uit zijn eerste huwelijk. Samen met zijn huidige vrouw Natasja kreeg hij zoons Maxim (22) en Didier (21).

En zó zien de rest van de kinderen van Réne eruit:

Dit bericht bekijken op Instagram My brother the supermodel @dannyfroger Een bericht gedeeld door Maxim Froger (@maximfroger) op 5 Aug 2017 om 6:14 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram #1❤️ Een bericht gedeeld door Didier Froger (@diedfro) op 14 Jun 2018 om 10:30 (PDT)

Beeld: ANP.