Zo ziet de dochter van Susan Visser en Roef Ragas eruit

Acteurs Susan Visser en Roef Ragas waren zestien jaar samen toen hij in 2007 stierf aan een hartstilstand. Samen kregen ze twee kinderen: Saïda en Aaron.

In een eerder interview met Libelle, twee jaar geleden, vertelde Susan openhartig over haar dochter. “Momenteel voel ik me zo ontzettend goed. Ik ben lekker aan het spelen, met de kinderen gaat het fantastisch. Saïda is negentien, ze is af, qua opvoeding. Ze heeft net een tussenjaar achter de rug en gaat nu in Amsterdam literatuurwetenschap studeren.”

Saïda

“Ze is echt een dochter van haar vader. Roef was net als zij een enorme lezer. Altijd en altijd, zelfs op de set als hij moest wachten, las hij een boek – als hij tenminste geen geintjes aan het maken was. Het was zo’n sociale, superleuke man.”

Inmiddels is Saïda (21) nog meer opgegroeid en ze is om te zien echt een kind van beide ouders:



Het hele indrukwekkende interview kun je hier teruglezen. Over onder meer het nut van trampolines en hoe trots Susan is dat ze het zo goed doen met z’n drieën: “Toen Roef gestorven was, heb ik de kinderen beloofd: we gaan er een mooi leven van maken. Als we verdrietig zijn, zijn we verdrietig. Prima. Maar je kunt niet de hele dag huilen.”

Beeld: Facebook, Brunopress