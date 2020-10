Uit onderzoek van Erasmus MC blijkt dat het aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen in tien jaar tijd is verdubbeld. Ingrids dochter gebruikt al jaren botox en fillers. “Ze kent geen grenzen, het moet altijd meer en groter.”

Debbie, de dochter van Ingrid, was 19 toen ze begon met botox en fillers. Ingrid: “Inmiddels is ze 30 en zit haar hele gezicht onder de botox en fillers. ‘Ik laat het heel minimaal doen’, zei ze de eerste keer. Maar het ging van kwaad tot erger. Haar lippen werden voller, haar mooie lachrimpeltjes werden ‘weggebotoxt’ en ook de zogenaamde fronsrimpel moest eraan geloven. Als je 19 bent heb je helemaal geen rimpels!”

Onderzoek van Erasmus MC uit 2018 laat zien dat per jaar 400.000 cosmetische ingrepen worden gedaan. Ongeveer 250.000 behandelingen waarbij botox is ingespoten en zo’n 140.000 behandelingen met fillers. Ingrid: “Ik heb zo vaak aan Debbie gevraagd: ‘Wanneer houdt het op? Stop nou eens met die onzin.’ Ik vind dat ze voor paal loopt. Het is Debbie niet meer, haar hele mimiek is verdwenen.”

Reacties uitlokken

“Debbie is een meisje dat ik niet kan tegenhouden als ze iets in haar hoofd heeft. Ze heeft zo’n ontzettende focus en laat niet los voordat ze het gerealiseerd heeft.” Debbie heeft haar eigen tattooshop, werkt als model en heeft zo’n 18.000 volgers op Instagram. Ingrid: “Ze houdt ervan om op te vallen en met haar uiterlijk wil ze reacties uitlokken. Helaas zijn het in mijn ogen vaak de verkeerde reacties.”

Doorgeslagen

“Mensen van vroeger herkennen haar niet meer. Mijn andere dochter heeft nog nooit botox gebruikt. Zij is puur natuur. Debbie is extreem. Ik ben gestopt ertegenin te gaan. Ik ben bang dat als ik maar blijf zeggen hoe vreselijk ik het vind, ze niet meer bij me komt en dingen met me deelt. Nu weet ik wat ze laat doen en wanneer. Ik wil niet dat die cosmetische ingrepen tussen ons in gaan staan. Ik maak me soms wel zorgen dat het fout gaat, ook al gaat ze naar een professionele arts. Het begon met twee spuitjes, nu gaan er tien in.”

Botoxhype

Het CDA wil dat de minimumleeftijd voor een cosmetische ingreep wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. De partij is van mening dat jongeren van 18 jaar de consequenties van bijvoorbeeld een botoxbehandeling niet kunnen overzien. Naast het verhogen van de minimumleeftijd wil CDA-Kamerlid Joba van den Berg een verplichte bedenktijd, een meldplicht bij complicaties en strengere controles op onbevoegde behandelaars. Ingrid: “Dat is het enige wat ik ‘eis’ van Debbie. Dat ze het bij een goede arts laat doen. Vooral als je zo jong bent als Debbie toen ze begon is dat belangrijk. Botox en fillers zijn een hype en als 18-jarige ben je beïnvloedbaar. Die meiden doen het toch wel, maar hebben niet altijd de financiële middelen voor een behandeling bij een goede arts en gaan naar een ‘prutser’. Dat daar strenger op wordt gecontroleerd lijkt me een heel goed idee.”

