Dochtertje Chantal Bles met spoed opgenomen

Styliste Chantal Bles deelt vandaag een bericht in haar Instagram Stories waarin ze iedereen bedankt voor hun woorden en steun. Haar dochtertje Jada (2) is afgelopen week met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Vechten

De kleine meid van Chantal en haar man, voormalig autocoureur Robert Doornbos, is ernstig ziek. Een half jaar geleden werd bij Jada een tumor met uitzaaiingen ontdekt. Op dit moment ondergaat ze chemotherapie en vecht het gezin voor genezing.

Aansterken

Chantal laat in haar Instagram Stories weten dat Jada afgelopen week met spoed opgenomen is in het ziekenhuis vanwege hoge koorts. “Ze heeft veel pijn gehad, maar gelukkig mochten we weer even naar huis om aan te sterken voor de volgende chemo”, schrijft de styliste.

Zware tijd

Het is een zware tijd voor Chantal en haar gezin. In de periode dat Jada ziek bleek te zijn, was de styliste hoogzwanger. Op 4 juli is broertje Josh Robert geboren. We wensen het gezin veel sterkte in deze moeilijke periode.

Chantal met dochtertje Jada:

Bron: Instagram Chantal Bles. Beeld: Instagram, Brunopress