Ziek dochtertje Chantal Bles weer thuis na zware operatie

Chantal Bles maakte onlangs bekend dat haar tweejarige dochtertje Jada ernstig ziek is. Vorige week is een tumor inclusief uitzaaiingen verwijderd en vandaag mag ze eindelijk weer naar huis.

“Jada heeft veel pijn gehad, maar nu zijn we weer thuis en werken we aan haar herstel”, laat Chantal in haar Instagram Stories weten. “Er zullen nog vele chemo’s en bestralingen volgen, maar nu met een gezonde toekomst in het vooruitzicht.”

Geslaagde operatie

Twee maanden geleden werd de ernstige aandoening bij Jada geconstateerd. Dit zorgde voor een heftige en hectische periode voor het gezin. Ouders Chantal Bles en Robert Doornbos, voormalig Formule 1-coureur, melden dat noodzakelijke (maar geslaagde!) operatie veel impact heeft gehad op het kleine meisje. Gelukkig is ze nu thuis in haar vertrouwde omgeving.

Steun

Chantal is is onder de indruk van alle lieve berichten en steunbetuigingen die ze heeft gekregen van iedereen. “Onze dank is groot naar deze speciale mensen die heel dierbaar voor ons zijn geworden”, schrijft ze. “Het geeft ons kracht, hoop, moed en een enorme strijdlust om Jada Myllena gezond oud te laten worden met haar toekomstige broertje en alle geliefden om haar heen.” Chantal is op dit moment zwanger van haar eerste zoontje. Ze is deze zomer uitgerekend.

Bron: Instagram. Beeld: ANP