Dochtertje Jim Bakkum na geboorte opgenomen in het ziekenhuis

Het waren heftige dagen voor Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda: hun dochtertje Molly werd vlak na haar geboorte opgenomen in het ziekenhuis met een infectie.

Dat laat de acteur op Instagram weten.

Advertentie

Pieken en dalen

“De afgelopen 12 dagen waren voor ons intens en ontzettend leerzaam”, schrijft hij positief. “Ons kleine meisje moest worden opgenomen met een infectie en wat volgde waren 12 dagen met pieken en dalen.”

Familie Bakkum

Maar er is goed nieuws: Molly is weer thuis en het gezin is nu compleet. “Het allerbelangrijkste”, noemt Jim het. “Jim, Bettina, Lux, Posy en Molly Bakkum”, benadrukt hij.

Liefde

Hij laat zich niet de kans ontglippen om het ziekenhuispersoneel van harte te bedanken en ouders met een soortgelijke situatie een hart onder de riem te steken: “Liefde voor het verzorgend personeel in het ziekenhuis”, schrijft hij, “en voor alle ouders die deze intense spanning moeten ondergaan met kindjes in het ziekenhuis.”

Hij deelt 2 liefdevolle foto’s op Instagram: 1 van hemzelf samen met Molly en 1 van zijn vrouw met hun dochtertje.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP